Франція не виключає надсилання винищувачів в Україну – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив 30 січня, що його країна не виключає надсилання військових літаків в Україну, але висунув кілька умов для такого кроку.

Як повідомляє Associated Press, відповідаючи на запитання журналістів у Гаазі, Макрон сказав, що «нічого не виключено». Водночас серед умов, за словами французького лідера, є те, щоб надання такого обладнання не призвело до ескалації напруженості або не використовувалося «для атаки російської землі», а також щоб це не «послабило потенціал французької армії».

Він також додав, що Україні доведеться офіційно подати запит на літаки. Макрон зазначив, що 31 січня в Парижі зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Українські офіційні особи посилили вимоги до західних союзників щодо більш важкого озброєння, щоб відкинути сили Росії.

Франція надіслала Україні системи протиповітряної оборони, ракетні установки, гармати та іншу військову техніку, а також пообіцяла надіслати броньовану техніку спостереження та бойові машини, але не надсилала бойові танки чи більш важке озброєння.