Росія продовжує атаки, щоб повернути втрачені позиції на захід від Кремінної – ISW

Російські війська продовжили наземні наступи на захід від Кремінної, аби повернути втрачені позиції – про це повідомляє американський Інститут дослідження війни в останньому звіті від 30 січня.

Такого висновку ISW дійшов на основі повідомлень українського командування та російських «військових блогерів».

«На відеозаписах бойових дій із геолокацією, опублікованих 30 січня, видно, як українські сили обстрілюють невизначені російські цілі на захід від Діброви в невстановлену дату, що вказує на те, що українські сили досягли незначного просування на південний захід від Кремінної», – йдеться у висновку.

Також із посиланням на відеозапис ISW повідомляє про удар українських Сил оборони із HIMARS по лікарні в Новоайдарі на Луганщині.

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Крім того, додають в Інституті, російські джерела заявляють про підготовку ЗСУ до контрнаступу на північний захід від Сватового.

ISW припустив, що російські війська можуть проводити обмежені атаки на більшу частину лінії фронту в Україні, щоб розосередити та відвернути українські сили та створити умови для початку вирішальної наступальної операції у Луганській області.

Бої під Кремінною – продовження українського контрнаступу, розпочатого восени минулого року, під час якого було звільнено Харківську область.

Водночас українська сторона також раніше повідомляла про ознаки підготовки армією РФ наступу в районі Луганська.