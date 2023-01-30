Понад 60 бойових машин піхоти Bradley вирушили в Україну від Північного Чарльстона в штаті Південна Кароліна, повідомило 30 січня Транспортне командування збройних сил США.

Ці бойові машини «забезпечать українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії», ідеться в повідомленні.

Минулого тижня, 23 січня, в Пентагоні повідомили, що перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у «відносно близькому майбутньому».

У попередніх двох пакетах військової допомоги США оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти Bradley, які називають «вбивцями танків». Після цього українські військові проходили тренування на цих системах у Німеччині.

M2 Bradley – це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США з 1981 року. Американськими військами вона застосовувалася у війнах у Перській затоці, Іраку та Сирії.