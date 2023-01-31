Російські військові розгорнули «польовий шпиталь» у пологовому будинку в Луганську – Генштаб

Російські війська завдали трьох авіаційних і чотирьох ракетних ударів, а тако понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках – обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій», – повідомляє командування.

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За даними штабу, протягом доби українські війська відбили російські атаки біля Новоселівського, Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Спірного, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки, Іванівського, Авдіївки, Водяного, Первомайського і Вугледара на Донеччині.

На полігонах у Білорусі триває підготовка російських підрозділів.

Генштаб знову повідомляє про використання російськими збройними силами медичних закладів на окупованих територіях для лікування своїх поранених військових:

«У місті Луганськ, на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні, окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують російських військовослужбовців. У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів».

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Командування звітує про чотири авіаційних удари ЗСУ по районах зосередження російських військ, а також про враження ракетними та артилерійськими військами трьох пунктів управління, чотирьох місць скупчення сил і двох складів боєприпасів.