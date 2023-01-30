Росія каже, що перекинула додаткові сили до кордону з Україною

Росія перекинула додаткові сили і засоби в Курську область на кордоні з Україною для охорони кордону та забезпечення безпеки, заявив губернатор регіону Роман Старовойт, повідомляє агенція «Інтерфакс».



Місцева влада каже, що регіон неодноразово піддавався українським обстрілам після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну майже рік тому. Частина російських військ увійшла з Курської області, але захоплені ними території північно-східної України відтоді були відвойовані ЗСУ.

Курська область межує з Сумською областю України, яка, як повідомляє влада, регулярно зазнає російських обстрілів.

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

У розвідці розповіли, яким може бути новий наступ Росії – ситуація на сході України залишатиметься найгарячішою, повідомив представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов.

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.