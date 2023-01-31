США вперше нададуть Україні ракети більшої дальності – Reuters

Сполучені Штати готують Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 2 мільярди доларів, в складі якого, як очікується, вперше будуть ракети більшої дальності, а також інші боєприпаси та озброєння. Про це в ніч на 1 лютого повідомила агенція Reuters із посиланням на двох офіційних осіб США, обізнаних у цій темі.

Про новий пакет допомоги може бути оголошено вже цього тижня. Допомога включатиме допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin, повідомили офіційні особи.

Один із чиновників сказав, що частина пакету надійде з фонду, який дозволяє надавати зброю безпосередньо з військових заводів, а не з наявних запасів зброї у США.

31 січня президент США Джо Байден заявив, що обговорюватиме з президентом України Володимиром Зеленським останні запити Києва на сучасне озброєння для захисту від Росі

«Ми збираємося поговорити», – сказав Байден журналістам менш як через добу після того, як він однозначно відповів «ні» на запитання, чи нададуть США Україні винищувачі F-16.

Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї в Україну. Коаліція інших західних країн також надсилає зброю, починаючи від гвинтівок і закінчуючи бронетехнікою та артилерією. Однак президент Зеленський на тлі продовження агресії Росії закликає до ще потужнішої та досконалішої зброї.

Раніше в січні Сполучені Штати та Німеччина погодилися надіслати до України танки, наслідуючи приклад Великої Британії.

Зараз Україна наполягає на наданні винищувачів та ракет великої дальності, які могли б вражати російські цілі далеко за лінією фронту.