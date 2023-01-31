Британія каже, що надсилати Україні винищувачі недоцільно

Британія не вважає доцільним відправляти свої винищувачі в Україну, заявив речник прем’єр-міністра Ріші Сунака 31 січня після того, як Київ заявив, що наполягатиме на таких західних літаках.

«Винищувачі Великобританії надзвичайно складні, і потрібні місяці, щоб навчитися літати. Зважаючи на це, ми вважаємо, що відправляти ці літаки в Україну непрактично», – сказав журналістам прессекретар, якого цитує агенція Reuters.

«Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками правильний, як ми вважаємо, підхід», – додав він.

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Українські офіційні особи посилили вимоги до західних союзників щодо більш важкого озброєння, щоб відкинути сили Росії. Серед наступних потреб ЗСУ називають військові літаки та ракети більшої дальності, ніж наявні нині на озброєнні GMLRS, які можуть вражати обʼєкти противника на відстані до 70 кілометрів.

Франція не виключає надсилання військових літаків в Україну, але висунула кілька умов для цього. Серед них – щоб надання такого обладнання не призвело до ескалації напруженості. Польща також допускає надання Києву винищувачів F-16.

У вересні минулого року в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст припустив, що США врешті-решт постачатимуть свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.