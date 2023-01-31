«Червоні лінії треба перетнути» – президент Литви закликав надати Україні винищувачі

Президент Литви Ґітанас Науседа висловився за надання Україні винищувачів і далекобійних ракет – про це він сказав в інтерв’ю виданню LRT.

Говорячи про так звані «червоні лінії» в підтримці України, Науседа висловив думку, що ці обмеження в першу чергу запроваджують не західні партнери, а Росія, яка намагається змусити Захід їх дотримуватися. При цьому багато з цих червоних ліній вже перетнуті – наприклад, надання Україні статусу кандидата в Євросоюз або постачання зброї Німеччиною.

Він висловив сподівання, що й небажання надавати Україні винишувачі та далекобійні ракети теж вдасться подолати.

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«Тому що винищувачі та ракети великої дальності є важливою військовою допомогою, і на цьому вирішальному етапі війни, де незабаром відбудеться переломний момент, життєво важливо, щоб ми діяли без зволікань… Тож, відповідаючи на ваше запитання, ці червоні лінії потрібно перетнути», – сказав президент Литви.

Українські офіційні особи посилили вимоги до західних союзників щодо більш важкого озброєння, щоб відкинути сили Росії. Серед наступних потреб ЗСУ називають військові літаки та ракети більшої дальності, ніж наявні нині на озброєнні GMLRS, які можуть вражати обʼєкти противника на відстані до 70 кілометрів.