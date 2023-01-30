Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво снарядів для України

Влада Франції та Австралії домовилася про спільне виробництво снарядів калібру 155 мм для Збройних сил України, повідомляє агентство France 24.

Рішення про спільне виробництво боєприпасів для української артилерії ухвалили на зустрічі міністрів оборони Франції та Австралії Себастьєна Лекорню та Річарда Марлза.

«Разом з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом ми вирішили запропонувати нашу спільну допомогу Україні. Йдеться про наше спільне виробництво снарядів калібру 155 мм, які будуть поставлені в Україну. Ці снаряди будуть вироблені в рамках партнерства промисловості Франції та Австралії», – зазначив Лекорню.

Очільник Міноборони Франції також уточнив, що перші поставки снарядів в Україну можуть бути здійснені вже у першому кварталі поточного року. За його словами, з французького боку партенром є виробник озброєнь та військової техніки – компанія Nexter.

У свою чергу, міністр оборони Австралії заявив, що «йдеться про проєкт на багато мільйонів австралійських доларів».

«Це партнерство покликане продемонструвати, що Франція та Австралія працюють разом задля підтримки України. Це перший такий приклад співпраці наших оборонних підприємств», – наголосив Марлз.

20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Учасники погодилися надати Києву військову техніку на 2,5 млрд дол, включаючи системи ППО, бронетехніку, боєприпаси, необхідні для відсічі російських військ.