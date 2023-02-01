ISW визнав неточність грудневого прогнозу про «кульмінацію» наступу на Бахмут

Перекидання російських конвенційних військ на Бахмутський фронт компенсував кульмінацію наступу найманців компанії «Вагнер» та зберіг російську ініціативу в операціях біля міста. Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

«Прогноз ISW від 27 грудня, за яким російський наступ на Бахмут сягав кульмінації, виявився неточним. Наступ «групи Вагнера» сягнув кульмінації, як оцінив ISW 28 січня, але російське командування направило достатню кількість звичайних підрозділів для його активізації, таким чином запобігши загальній кульмінації наступу на Бахмут, який триває», – йдеться в звіті.

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Інститут посилається на українських командувачів, які підтвердили участь «супер-кваліфікованих» російських військових у наступі на Бахмут, де вони підтримують сили ПВК «Вагнер».

Водночас Інститут не передбачає «неминучого падіння» Бахмута, хоча припускає, що українське командування може відвести з нього війська, аби уникнути неприйнятних втрат.

«Надзвичайно малоймовірно, що російські війська зможуть несподівано оточити українські сили в Бахмуті. (Командувач українського підрозділу в Бахмуті Денис – ред.) Ярославський зазначив, що українські військові контрольовано відведуть сили з Бахмута, аби врятувати життя українських військових, можливо, якщо українське командування оцінюватиме ризик оточення міста як неуникний», – повідомляють аналітики.

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Водночас Інститут зазначає, що Міністерство оборони Росії може намагатися замінити найманців «Вагнера» під Бахмутом звичайними російськими військами, аби показати російську армію єдиною переможницею, якщо їй зрештою вдасться захопити місто.

ISW припустив, що наступ на Бахмут сягнув своєї кульмінації, наприкінці грудня 2022 року, проте місто досі залишається місцем найбільш запеклого протистояння.