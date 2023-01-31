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Череватий про Бахмут: війська РФ не змогли перерізати трасу, якою йде забезпечення ЗСУ

«Поки що це їм не вдається. Робиться все, щоб вони якраз не змогли перекрити рух нашим підрозділам. До Бахмута доставляються всі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція», – сказав Сергій Череватий

Російські війська не змогли перерізати трасу, якою йде забезпечення ЗСУ, все необхідне доставляється українським військам у Бахмуті, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий.

«Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару противника – там вони 197 разів завдавали ударів ствольно-реактивною артилерією по наших позиціях, сталося 42 бойові зіткнення. Ворог потужно втратив за цю добу в особовому складі: 277 ворогів убито, 258 дістали поранень різного ступеню. Бойові дії відбувалися в районі Спірного, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, війська РФ не змогли перерізати трасу, якою йде забезпечення українських захисників у Бахмуті.

«Поки що це їм не вдається. Робиться все, щоб вони якраз не змогли перекрити рух нашим підрозділам. До Бахмута доставляються всі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція», – сказав Череватий, відповідаючи на запитання, чи вдалося військам РФ перекрити трасу.

Днями російська сторона заявила, що її сили частково контролюють трасу Часів Яр – Бахмут, якою здійснюється постачання українських військ.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина заявила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше цю інформацію підтвердили в Генштабі ЗСУ.

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