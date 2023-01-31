Череватий про Бахмут: війська РФ не змогли перерізати трасу, якою йде забезпечення ЗСУ

Російські війська не змогли перерізати трасу, якою йде забезпечення ЗСУ, все необхідне доставляється українським військам у Бахмуті, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий.

«Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару противника – там вони 197 разів завдавали ударів ствольно-реактивною артилерією по наших позиціях, сталося 42 бойові зіткнення. Ворог потужно втратив за цю добу в особовому складі: 277 ворогів убито, 258 дістали поранень різного ступеню. Бойові дії відбувалися в районі Спірного, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, війська РФ не змогли перерізати трасу, якою йде забезпечення українських захисників у Бахмуті.

«Поки що це їм не вдається. Робиться все, щоб вони якраз не змогли перекрити рух нашим підрозділам. До Бахмута доставляються всі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція», – сказав Череватий, відповідаючи на запитання, чи вдалося військам РФ перекрити трасу.

Днями російська сторона заявила, що її сили частково контролюють трасу Часів Яр – Бахмут, якою здійснюється постачання українських військ.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина заявила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше цю інформацію підтвердили в Генштабі ЗСУ.