Росія заявляє про захоплення села Благодатне поблизу Бахмута. Київ це не підтверджує

У Міноборони РФ заявляють, що російські сили захопили Благодатне на Донеччині.



У російській ПВК «Вагнера» днями також заявили, що її підрозділи взяли під контроль Благодатне.



Українська сторона наразі цю заяву Москви не коментує.

Востаннє про російський обстріл Благодатного на Бахмутському напрямку у своєму зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв ввечері 27 січня.

Читайте також – Череватий про Бахмут: війська РФ не змогли перерізати трасу, якою йде забезпечення ЗСУ

Село Благодатне розташоване на північ від Бахмута, який залишається головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина заявила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше цю інформацію підтвердили в Генштабі ЗСУ.