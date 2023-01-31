Обстріл військами РФ Бахмуту: двоє людей, зокрема дитина, загинули – ОВА

Внаслідок обстрілів Бахмуту на Донеччині російськими військами 31 січня у місті загинули дві людини, зокрема дитина, ще четверо – зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На суцільні руїну перетворили російські окупанти колись затишне місто Бахмут. Вже кілька місяців поспіль окупанти методично й цілеспрямовано гатять по Бахмуту, вбивають його жителів. Сьогоднішній день, на жаль, не виняток: дві людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому. Один із загиблих – неповнолітній хлопець. Крім того, наразі відомо ще про чотирьох поранених цивільних. Пошкоджень зазнала аптека», – написав Кириленко у телеграмі.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

У січні пресслужба засновника «ПВК Вагнера» Пригожина заявила «про повне звільнення» Соледара – невеликого міста, розташованого за 20 кілометрів від Бахмута. Пізніше інформацію про захоплення міста військами РФ підтвердили в Генштабі ЗСУ.