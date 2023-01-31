Запізніла допомога: чи встигне Росія розпочати масований наступ до того, як Україна отримає танки від Заходу

Українська влада вказує на «прямі ознаки суттєвої ескалації» з боку Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов очікує, що Кремль може розпочати новий масштабний наступ до 24 лютого цього року.

За словами близьких до Кремля джерел видання Bloomberg, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

Чи встигнуть прибути танки, які Україні пообіцяли партнери до того, як Росія розпочне черговий масований наступ?

F-16 не буде?

Президент США Джо Байден заявив, що не планує відправляти в Україну винищувачі F-16. Олаф Шольц назвав розмови навколо цього «не серйозними», а очільник Франції Макрон заявив, що виключати нічого не можна.

Яка ситуація на східному фронті?

У Міноборони РФ заявляють, що російські сили захопили Благодатне на Донеччині. Українська сторона нині заяву Кремля не коментує. Востаннє про російський обстріл Благодатного на Бахмутському напрямку у своєму зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв ввечері 27 січня.

Про це говоримо в програмі Свобода LIVE на Радіо Свобода: