Франція надасть Україні ще 12 гаубиць Caesar

Міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що Франція відправить в Україну ще 12 гаубиць Caesar, встановлених на вантажівках, і нове обладнання ППО для протидії російській агресії. Про це повідомляє агенція AFP.



Артилерійські системи, доповнені до 18 уже поставлених, будуть профінансовані з 200 мільйонів євро (217 мільйонів доларів), створеного Францією фонду для Києва, сказав Лекорню на прес-конференції в Парижі зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Лекорню сказав, що нова партія гаубиць буде доставлена «найближчими тижнями», і спочатку її замовив Копенгаген.

Данія також пообіцяла українським військовим увесь свій парк гаубиць французького виробництва з 19 одиниць.



Париж також передасть Києву радар Ground Master 200, здатний виявляти літаки противника на відстані до 250 кілометрів, у тому числі низьколітаючі безпілотники. Радар також може виявляти наближення ракет або артилерійського вогню.

Франція також працює «союзниками» над наданням більшої кількості ракет для своєї системи наземного захисту Crotale, сказав Лекорню.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії Франція, поміж інших видів допомоги, надала Україні самохідні артилерійські установки Caesar, які дають можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Станом на початок січня українські військові продовжували стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту – 1500 кілометрів.