Болгарія та Сербія почали будівництво газопроводу задля зменшення газової залежності від Росії

Президент Болгарії Румен Радєв та його сербський колега Александр Вучич дали старт будівництву газопроводу, який пов’яже дві країни та допоможе послабити залежність регіону від поставок із Росії, що стали ненадійними на тлі війни РФ проти України.

Присутні на церемонії закладення першого каменю в болгарському місті Костинброд 1 лютого обидва лідери зустрілися на місці, де буде збудовано один кінець 170-кілометрової гілки, 109 кілометрів якої пройдуть через Сербію.

Газогін, що матиме пропускну спроможність 1,8 мільярда кубометрів газу на рік, дозволить газу із Азербайджану надходити до Західної Європи, а також надасть Сербії доступ до скрапленого природного газу, що надходить із портів у Греції.

На церемонії також була присутня європейська комісарка з енергетики Кадрі Сімсон.

Проєкт вартістю 85,5 млн євро отримає 25 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), а також 49,6 млн євро у вигляді співфінансування з боку Європейського союзу. Сербія надасть решту фінансування, необхідного для завершення будівництва трубопроводу.

Болгарія та Сербія ще до вторгнення РФ в Україну намагалися позбутися залежності від постачання з Росії. У 2009 році дві країни вже постраждали від суперечки між Росією та Україною щодо цін на газ, яка призвела до скорочення постачань. Потім Софія швидко встановила зв’язок із Грецією, щоб почати приймати газ із Азербайджану.

Цей газопровід є частиною широкої ініціативи ЄС під назвою «Південний газовий коридор», метою якої є зниження залежності Європи від російського газу. Основним джерелом постачання стане газове родовище Шах-Деніз, розташоване в Каспійському морі на території Азербайджану.