У ДБР підтвердили вручення підозри колишньому міністру Насалику

У Державному бюро розслідувань підтвердили вручення підозри колишньому міністру енергетики Ігорю Насалику.



«ДБР у розслідуванні з Офісом генпрокурора дійсно повідомило про підозру ексміністру Міненерговугілля у службовій недбалості. Така службова недбалість призвела до втрати державного бюджету розміром 1,5 мільярда гривень. Це сталося на користь одного з газових олігархів», – сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі національного телемарафону.



За її словами, колишній міністр давав вказівки підписувати завідомо збиткові договори зі структурами відомого бізнесмена.



«Наприклад, комерсанти штучно списували кошти за експлуатацію державного майна. Відповідно бюджет недоотримував цих майже 1,5 мільярда гривень з травня 12017 року по грудень 2020 року. Державна аудиторська служба проаналізувала матеріали кримінального провадження і підтвердила, що держава через такі махінації зазнала збитків», – додала представниця ДБР.

Раніше про вручення підозри колишньому очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику повідомило видання «Українська правда».

Ігор Насалик, який очолював Міненерго з квітня 2016 року до 2019 року, наразі не коментував вручення підозри.