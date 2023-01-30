Готував удар по електропідстанціях на заході України – СБУ заявила про затримання агента РФ

Служба безпеки України заявляє про затримання російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України.



Як повідомляє пресслужба відомства, агентом виявився житель Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення, викрили його на Тернопільщині.



«Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів. Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики», – йдеться у повідомленні.



За даними спецслужби, чоловіка затримали на спробі передачі Росії розвідданих з власного смартфона.



У СБУ додають, що для виконання російських завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місце розташування українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати.



Під час обшуку у чоловіка вилучили телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, розслідування триває.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі в жовтні минулого року. За цей час їй вдавалося тимчасово вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.