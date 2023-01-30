СБУ затримала жителя Харкова за передачу Росії даних для ракетних ударів

Служба безпеки України 30 січня повідомляє про затримання підозрюваного в коригуванні ракетних ударів по Харкову.

За даними слідства, чоловік збирав інформацію про місця розташування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у Харкові. Зібрані дані він передавав російським військовим через «Телеграм».

«Співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об’єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора. За даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого представник РФ залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року», – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, підозрюваний обходив територію Харкова і «приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації».

Під час слідчий дій у нього виявили смартфон із доказами листування з представниками Росії.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про «несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ». Суд взяв його під варту, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

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Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.