ГУР попереджає про підготовку РФ спецоперації з дискредитації Малюка, Резнікова та Єрмака

У Головному управлінні розвідки Міноборони попереджають про підготовку російськими спецслужбами спецоперації з дискредитації воєнно-політичного керівництва України.

«Найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва. Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського», – йдеться у повідомленні.

У розвідці кажуть, що, серед іншого, кампанія включатиме «вкид» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

«Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції», – додають в ГУР.

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Раніше видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього з'явилися заклики до відставки міністра оборони Олексія Резнікова.

Згодом у комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на засідання якого викликали керівництво Міноборони, заявили, що оприлюднені дані щодо курячих яєць не відповідають дійсності.

23 січня у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони. У відомстві також повідомили, що готують матеріали в Службу безпеки для проведення розслідування. Згодом міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що предмет звернення до СБУ – не діяльність журналістів, а дії чи бездіяльність посадових осіб, оскільки «сьогодні може статися витік паперів, що не несуть загрозу обороні, а завтра – чогось більш небезпечного».