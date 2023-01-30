Через ракетний удар по Харкову загинула жінка, троє людей поранені – Синєгубов

Російська ракета влучила в чотириповерховий будинок у Київському районі Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вночі проти 30 січня.

«Троє постраждалих отримали легкі ушкодження. На жаль, загинула літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару та дивом серйозно не постраждав», – заявив він.

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Голова області додав, що будинок частково зруйнований, жителів евакуювали. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Російські війська обстріляли Харків увечері 29 січня. За попередніми даними, ракета С-300 влучила в багатоповерховий будинок у центрі міста.