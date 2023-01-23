ОВА: через обстріли військами РФ Харківщини одна людина загинула і ще одна – поранена

Минулої доби російські війська обстріляли населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківщини, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

«У Куп’янську ворожий снаряд влучив у подвір’я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік. У селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка. Також близько 22:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по смт Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду. Без постраждалих,» – повідомив Синєгубов.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.