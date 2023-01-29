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ОВА: на Донеччині впродовж доби загинуло чотири людини, багато поранених

«За 28 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 - у Костянтинівці та 1 – у Бахмуті», – Павло Кириленко

За минулу добу 28 січня в Донецькій області внаслідок дій російських військових загинуло чотири місцевих жителя, повідомив у телеграмі голова ОВА Павло Кириленко.

«За 28 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 - у Костянтинівці та 1 – у Бахмуті», – розповів він.

За словами Кириленка, ще 17 людей отримали поранення: 14 – у Костянтинівці, одна – у Бахмуті, одна – в Часовому Яру. Чиновник також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого на Донеччині вже загинуло 1334 людей, а ще 2929 отримали поранення.

Російські військові вранці 28 січня завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. За даними влади, війська РФ стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

Харків та область також регулярно зазнають російських обстрілів, переважно з С-300.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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