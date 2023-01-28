Зеленський після удару по Костянтинівці: Україні потрібні далекобійні ракети

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні далекобійні ракети для того, щоб забрати у військ РФ можливість знищувати українські міста.



«Сьогодні о 9:15 російська армія здійснила ракетний обстріл нашого міста Костянтинівка на Донеччині. Ворог застосував ракети С-300. По житловому сектору... І такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, південь держави… Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових. Щоб у терористів не було відчуття безкарності. Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський також подякував усім в світі, хто наполягає на тому, що «не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору».

«Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї. Бо це потрібно для захисту життя. Захисту таких міст, як Костянтинівка чи, наприклад, Харків», – додав президент.

Російські військові вранці 28 січня завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. За даними влади, війська РФ стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

Харків та область також регулярно зазнають російських обстрілів, переважно з С-300.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.