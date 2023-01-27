Війська РФ зранку обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Попередньо – без жертв

Російські війська сьогодні вранці обстріляли Куп’янськ Харківській області, повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«О 6-й ранку ворог обстріляв Куп’янськ. Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Горіли гаражі. Попередньо – без постраждалих», – повідомив Синєгубов.

За його словами, і минулої доби армія РФ масовано обстрілювала Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони. Під вогнем були Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Двірічна та інші населені пункти.

«Вчора у Дворічній Куп’янського району, на жаль, загинули 2 цивільних – чоловік та жінка. У смт Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка, у Вовчанську поранена жінка 60 років. Вчора між селами Червоне та Велика Комишуваха Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років. Медики оцінюють стан одного з поранених як важкий, іншого – середньої тяжкості», – розповів посадовець.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.