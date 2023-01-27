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За добу на Донеччині через російські обстріли загинули 6 цивільних – ОВА

За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули понад 1300 цивільних, ще більш ніж 2800 були поранені

За добу на Донеччині через російські обстріли загинули шестеро цивільних і ще дев’ятеро зазнали поранень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

«За 26 січня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: двоє – в Очеретиному, двоє – в Богоявленці, один – в Авдіївці та один – у Парасковіївц», – повідомив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули понад 1300 цивільних, ще більш ніж 2800 були поранені.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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