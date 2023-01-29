Харків: російська ракета влучила в житловий будинок, почалася пожежа – влада

Російські війська обстріляли Харків, одна з ракет влучила в житловий будинок, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Під ударом Київський район міста. Влучання у житловий будинок. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі», – повідомив він.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що під обстріл потрапив житловий будинок у центрі міста.

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«Попередньо ракетою С-300. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», – додав Синєгубов.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.