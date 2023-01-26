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Через черговий російський обстріл Харківщини загинули дві людини – ОВА

Наслідки російського обстрілу, фото ілюстративне

На Харківщині двоє людей загинули через російський обстріл населеного пункту Дворічна, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти сьогодні вдень обстріляли смт Дворічну. За попередньою інформацією, загинуло двоє цивільних: чоловік та жінка. Деталі щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюються», – написав він у телеграмі.

Раніше влада повідомила, що російські війська обстріляли сьогодні Козачу Лопань, влучили в житловий будинок, поранена 70-річна жінка. Також внаслідок обстрілу Куп'янська зруйновано приватний житловий будинок.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. За даними влади, переважно це відбувається із території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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