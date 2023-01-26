Співробітника СБУ на Запоріжжі викрили на зборі даних для Росії

Служба безпеки України повідомила про викриття власного співробітника на зборі даних для російських спецслужб – про це відомство заявило 26 січня.

«Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрило співробітника одного з підрозділів Служби у Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб. Встановлено, що після повномасштабного вторгнення він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ», – йдеться в повідомленні.

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Посадовцю повідомили про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Служба безпеки України 25 січня повідомила про затримання підозрюваного в державній зраді через наведення російських ракетних ударів на об’єкти енергетичної інфраструктури Одеси.