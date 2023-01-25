СБУ назвала імена очільників окупаційного російського «МВС» на Херсонщині

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань встановили особи п’ятьох людей, які долучилися до окупаційного «управління МВС» у Херсонській області – про це СБУ повідомила 25 січня.

«У лавах окупаційного органу їх призначили очільниками так званого «Голопристанского отдела полиции». Нагадаємо, що це псевдоутворення виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону. Там вони брали участь у проведенні масових репресій проти місцевих жителів», – йдеться в повідомленні.

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СБУ зафіксувала факти незаконного переслідування і викрадення людей і розграбування їхнього майна. За матеріалами Служби п’ятьом людям повідомили про підозру в добровільній роботі в незаконних правоохоронних органах на окупованих територіях. Це:

начальник «Голопристанського відділу поліції» Сергій Бузукін

заступник начальника «Голопристанського відділу поліції» Віктор Целорунгов

начальник «відділу карного розшуку» Максим Воронов

начальник «відділу дорожньо-патрульної служби» Артур Норченко

співробітник «відділу карного розшуку» Микола Колесніченко

«Усі вони місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти України», – додає СБУ.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.