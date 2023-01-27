Двом військовим РФ повідомили про підозру через утримання в підвалі школи сотень цивільних, 10 із яких померли

Прокурори Чернігівщини повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям за статтею «порушення законів та звичаїв війни» через те, що вони утримували у нелюдських умовах 368 цивільних жителів села Ягідне Чернігівської області, десятеро з яких через це померли, інформує обласна прокуратура.

«За даними слідства, під час окупації села Ягідного Чернігівського району підозрювані, що проходили службу у військовій частині 55115 із дислокацією в місті Кизил Республіки Тива Російської Федерації, погрожуючи розстрілом, виганяли людей із власних домівок та примусово відводили до підвалу місцевої школи», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що від 3 до 31 березня 2022 року в підвалі Ягіднянської філії Количівської загальноосвітньої школи Іванівської сільради Чернігівського району окупанти утримували цивільних: у приміщенні площею 197 метрів квадратних майже місяць перебували 368 потерпілих, з яких 69 – діти. Наймолодшій дитині було півтора місяці, а найстаршому за віком заручнику – 93 роки, повідомили у відомстві.

«Фактично людей, які утримувалися у підвалі, використовували як живий щит, оскільки приміщення школи було «штабом» окупантів. Через нелюдські умови утримання – відсутність достатнього простору, належних санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води – померли 10 людей похилого віку», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що досудове розслідування, яке здійснює слідчий відділ управління СБУ в Чернігівській області, триває.

У травні Офіс генерального прокурора заявляв, що прокурори Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру в цій же справі одному з російських військовослужбовців.

Військового підозрюють за статтею про порушення законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

В Україні вже винесли кілька вироків щодо воєнних злочинів російських військових під час повномасштабного вторгнення в Україну. Першим стало засудження у травні минулого до довічного позбавлення волі російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна.