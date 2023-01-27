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Двом військовим РФ повідомили про підозру через утримання в підвалі школи сотень цивільних, 10 із яких померли

Місцевий житель біля нерозірваних мінометних снарядів, залишених під час вторгнення Росії. Село Ягідне на Чернігівщині, 20 квітня 2022 року

Прокурори Чернігівщини повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям за статтею «порушення законів та звичаїв війни» через те, що вони утримували у нелюдських умовах 368 цивільних жителів села Ягідне Чернігівської області, десятеро з яких через це померли, інформує обласна прокуратура.

«За даними слідства, під час окупації села Ягідного Чернігівського району підозрювані, що проходили службу у військовій частині 55115 із дислокацією в місті Кизил Республіки Тива Російської Федерації, погрожуючи розстрілом, виганяли людей із власних домівок та примусово відводили до підвалу місцевої школи», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що від 3 до 31 березня 2022 року в підвалі Ягіднянської філії Количівської загальноосвітньої школи Іванівської сільради Чернігівського району окупанти утримували цивільних: у приміщенні площею 197 метрів квадратних майже місяць перебували 368 потерпілих, з яких 69 – діти. Наймолодшій дитині було півтора місяці, а найстаршому за віком заручнику – 93 роки, повідомили у відомстві.

«Фактично людей, які утримувалися у підвалі, використовували як живий щит, оскільки приміщення школи було «штабом» окупантів. Через нелюдські умови утримання – відсутність достатнього простору, належних санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води – померли 10 людей похилого віку», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що досудове розслідування, яке здійснює слідчий відділ управління СБУ в Чернігівській області, триває.

У травні Офіс генерального прокурора заявляв, що прокурори Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру в цій же справі одному з російських військовослужбовців.

Військового підозрюють за статтею про порушення законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

В Україні вже винесли кілька вироків щодо воєнних злочинів російських військових під час повномасштабного вторгнення в Україну. Першим стало засудження у травні минулого до довічного позбавлення волі російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна.

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