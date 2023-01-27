Міністри юстиції ЄС обговорили розслідування і покарання за воєнні злочини в Україні – ЗМІ

Міністри юстиції країн Євросоюзу обговорили притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в ході повномасштабного російського вторгнення в Україну, передає Reuters. Зустріч представників 27 урядів блоку пройшла в Стокгольмі в п’ятницю.

Міністри обговорили збір доказів, а також створення нового міжнародного трибуналу для переслідування агресії Москви.

Міністр юстиції Ірландії Саймон Гарріс наголосив на важливості покарань за «міжнародні злочини» в Україні.

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«Абсолютно необхідною буде відповідальність за жахливі міжнародні злочини та жорстокість того, що ми бачимо в Україні... за явні та очевидні воєнні злочини», – сказав він.

Міністр юстиції Швеції Ґуннар Строммер висловив впевненість, що ніхто з тих, хто чинить воєнні злочини, «не має залишитися на волі»:

«Дуже, дуже важливо, щоб ми знайшли спосіб притягнути відповідальних людей до відповідальності. Питання в тому, як ми можемо впоратися з цим у практичний і ефективний спосіб», – заявив Строммер.

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Водночас представниця Словаччини Марія Колікова виступила проти пропозиції створити новий орган для здійснення судових переслідувань, до чого особливо закликав голова Мін’юсту Бельгії Вінсент ван Квікенборн.

«Ці акти агресії мають бути засуджені не лише європейськими країнами чи Сполученими Штатами, але й значною більшістю країн… в Африці, Латинській Америці та інших місцях», – заявив ван Квікенборн.

Москва, яка заявляє, що проводить «спеціальну військову операцію» в Україні, продовжує заперечувати навмисні напади на мирних жителів або вчинення інших воєнних злочинів, попри докази цього.