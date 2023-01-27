СБУ: хакери РФ намагались підключитись до мережі багатоквартирних будинків, щоб збирати дані про ситуацію в місті

Служба безпеки України заявляє про нейтралізацію спроби російських хакерів проникнути у комп’ютерні мережі багатоквартирних будинків у одному із прикордонних регіонів України.



Як повідомляє пресслужба відомства, до кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам РФ хакерське угруповання, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів.



«Через Wi-Fi мережу багатоквартирних будинків хакери хотіли дистанційно підключитись до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами тощо. Таким чином вони планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті. Також агресора цікавили відомості щодо адрес проживання українських правоохоронців та можливого переміщення військової техніки», – йдеться у повідомлення.



Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).



СБУ попереджає, що подібні російські атаки можуть траплятися і в майбутньому, тому закликає громадян бути уважними, більше уваги приділяти захищеності своїх комп’ютерних мереж, використовувати для цього складні паролі і періодично їх змінювати.