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Microsoft: російські кібератаки проти України скоротилися, але навесні можуть пожвавитися

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (п) і президент Microsoft Бред Сміт, листопад 2022 року

Кібератаки Росії проти українських цілей послабилися за останній місяць, повідомляє 19 січня CNN із посиланням на президента Microsoft Бреда Сміта, але такі атаки можуть активізуватися навесні.

«Зараз російський уряд, як ми це бачимо, змушений зосередити стільки своїх ресурсів на російському населенні, що за межами Росії є невелика відстрочка», — сказав Сміт, але, додав, що ситуація може швидко змінитися.

«Ми повинні бути готові до наступальної (з боку Росії – ред.) кібервійни, наступальної діяльності з кібервпливу, і це частина того, до чого ми готуємося», – наголосив фахівець.

За словами Бреда Сміта, станом на 19 січня компанія Microsoft витратила 436 мільйонів доларів на фінансову та технологічну допомогу Україні.

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