У Києві наразі діють вимкнення електрики за графіками – Yasno

Станом на вечір 30 січня у Києві вимкнення електроенергії відбувається за графіками, повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

«Продовжуємо працювати у графіках. На завтра маємо такі обмеження: для Києва – 1012 МВт вдень, 709 МВт – вночі. Для Дніпропетровської області – 1225 МВт вдень, 1293 МВт – вночі», – написав Коваленко у фейсбуці.

Він зазначив, що минулого тижня у столиці світло у киян в середньому було 80%. І, за його словами, «ситуація залишається стабільною та навіть ще вирівнялася».

Вранці компанія «Укренерго» також повідомляла, що, попри зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня, аварійні відключення ніде не застосовувалися.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 13 ракетних і 15 дронових атак Росії по її об’єктах.