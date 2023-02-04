Аварія на електромережі в Одесі: без світла майже 500 тисяч абонентів, давати прогнози зарано – ОВА

На Одещині аварія на одному з енергетичних об’єктів спричинила значні ушкодження, зазначив голова місцевої ОВА Максим Марченко в телеграмі 4 лютого.

«На одному з енергетичних об’єктів НЕК «Укренерго» виникла серйозна аварія, яка спричинила пожежу. Через це практично повністю був знеструмлений Одеській район та місто Одеса. Станом на зараз світла немає майже у 500 тисяч абонентів», – сказав Марченко.

Він пояснив, що в області були прийняті екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми. Марченко також провів розмову з прем’єр-міністром України та керівництвом Офісу президента.

«За нашим проханням до Одеси терміново були відряджені міністр енергетики та голова «Укренерго». Разом із ними вже провів термінове засідання оперативного штабу з ліквідації аварії та подачі електроенергії до споживачів», – наголосив очільник Одеської ОВА.

Марченко розповів, що до Одещини впродовж доби буде доставлена певна кількість генераторів, які є в наявності не тільки у Міністерства енергетики, а й в ДСНС. За його словами вони будуть задіяні для підключення критичної інфраструктури.

«Перші генератори чекаємо вже сьогодні ввечері... Пошкодження комплексні та дуже важкі, тож зараз давати якість прогнози щодо завершення ремонту поки зарано», – підкреслив він.

4 лютого Одеса і частина Одеського району залишилися без світла через аварію, повідомили в компанії ДТЕК.

Після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області продовжують діяти екстрені відключення світла.

В «Укренерго» заявляли, що на Одещині після згаданого ракетного обстрілу ситуація зі світлом була найскладнішою.