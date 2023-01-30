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#ВУКРАЇНІ

Війна за електроенергію: якою ціною світло дають в будинки?

Війна за електроенергію: якою ціною світло дають в будинки?
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Війна за електроенергію: якою ціною світло дають в будинки?

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Україна була від'єднана від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми часів СРСР – 24 лютого 2022 року. За кілька годин почалася повномасштабна війна.

Режим Кремля розраховував, що Україна не зможе керувати своєю енергосистемою в умовах бойових дій, але вона вистояла та стала частиною європейської енергетичної мережі. Вже багато місяців Росія випускає сотні ракет, щоб залишити українців без світла та тепла, занурити країну у темряву. Вдень і вночі енергетики працюють на межі своїх можливостей, часто ризикуючи власним життям, щоб все відремонтувати. Десятки енергетиків загинули. Наскільки сильно пошкоджено енергосистему України? Чи продає Україна електроенергію за кордон? Якою ціною дається світло у будинки та квартири українців?

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