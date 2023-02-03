«Укренерго»: дефіцит в енергосистемі і далі суттєвий

Дефіцит в енергосистемі України майже не змінився від учора і є суттєвим, повідомляє компанія «Укренерго».

«Два блоки на теплових електростанціях підключено в роботу, натомість один виведено в аварійний ремонт. Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості й населення. Мережеві обмеження зберігаються лише в Одеській області», – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що ліміти споживання доведені до всіх обленерго.

«Станом на ранок 3 лютого перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК «Укренерго» не застосовувалися», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» нагадали, що внаслідок російських ракетних і дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) і високовольтна мережа, у результаті виробництво електроенергії на електростанціях, які працюють, не може повністю покрити споживання.

За минулу добу російські війська здійснили масовані артилерійські обстріли по енергетичній інфраструктурі в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях. Особливо складна ситуація після обстрілів в Херсонській області, повідомили в «Укренерго». Через значні пошкодження знеструмлені деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області.