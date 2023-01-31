Київський зоопарк розповів, як зігріває горилу Тоні та інших теплолюбних тварин на тлі відключень електрики

У Київському зоопарку повідомили, що використовують дровʼяну піч для того, щоб зігріти горилу Тоні, інших африканських приматів та тропічних тварин на тлі багатогодинних відключень світла. Агенція Reuters, яка звернула на це увагу, нагадує, що енергетичні проблеми України викликані російськими бомбардуваннями, які тривають уже майже чотири місяці.

«Коли припиняється електропостачання і опалення, ми повинні придумати рішення для наших приматів, щоб вони не замерзли. Їм потрібна температура не менш як 20 за Цельсієм. Ось чому ми встановили дров’яну піч тут, у відділенні для приматів… Ми розпалюємо піч щоранку, щоб у Тоні завжди було 20 градусів», – розповіла Валентина Дикарова, фахівець із приматів у Київському зоопарку.

За словами Дикарової, примати стають менш активними і перестають їсти, коли немає світла. Як тимчасове рішення, працівники зоопарку встановили ліхтарі на батарейках.

Допомога також надійшла з Німеччини, де команді Берлінського зоопарку вдалося зібрати 400 тисяч євро внесків від доброзичливців на оплату генераторів та іншу допомогу. «Ми щасливі, що тепер можемо відправити генератори та корми, закуплені за ці кошти, до Києва», — сказала речниця Берлінського зоопарку Крістіане Райс.

Директор Київського зоопарку Кирило Трантін назвав німецьку допомогу дуже вчасною, з огляду на те, що «лютий буде для нас важким місяцем». «Нам потрібно зробити все можливе, щоб наші тварини не зрозуміли, що за межами їхніх вольєрів точиться війна», – сказав директор.

Росія розпочала масштабні обстріли української електромережі 10 жовтня 2022 року. Через ці обстріли в багатьох регіонах України електропостачання є ускладненим.