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Новини | Суспільство

Споживання електроенергії зростає через похолодання – «Укренерго»

Станом на ранок 31 січня аварійні відключення не застосовувалися

Аварійних відключень станом на ранок 31 січня не було, повідомляє компанія «Укренерго».

Водночас оператор зазначає, що споживання електроенергії зростає через похолодання.

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«Враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в регіонах та застосування обмежень», – йдеться в повідомленні.

Компанія передала обленерго обмеження на споживання електроенергії по областях. Як нагадують в «Укренерго», внаслідок 13 ракетних і 15 дронових атак, а також окупації низки потужностей українська енергосистема наразі не може повністю покрити споживання.

Напередодні «Укренерго» повідомила про виведення кількох енергоблоків електростанцій у ремонт.

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