У Yasno повідомили ліміт споживання на завтра у Києві, щоб не було аварійних вимкнень електрики

Станом на вечір 31 січня у Києві вимкнення електроенергії відбувається, як і в попередню добу за графіками, повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, щоб не було аварійних вимкнень, треба вкластися у наперед визначені ліміти споживання.

«Потужність генерації сьогодні перевищила тисячну позначку, продовжуємо працювати у графіках. На завтра маємо такі обмеження: Київ: 1050 МВт на день та 683 МВт – вночі», – повідомив Коваленко.

Він зазначив, що фактично майже всі будинки у Києві відключаються за графіками, хоча є незначне число будинків поза групами вимкнень, які підключені до ліній критичної інфраструктури, та будинки, які відключити не можна через технічні особливості. Але їх частка зовсім незначна – менше ніж 3%.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 13 ракетних і 15 дронових атак Росії по її об’єктах.