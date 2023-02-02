Тепла погода у Києві дозволяє вкладатися в ліміти, але обмеження електрики залишаються – Yasno

Тепла, як для лютого, погода дозволяє вкладатися в ліміти електроенергії, передбаченої для Києва, повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

«Поки погода тепла, ми маємо трошки більше світла. На завтра обмеження такі: Київ: 1080 МВт на день та 692 МВт – вночі», – повідомив Коваленко у фейсбуці.

Останніми днями, як випливає з повідомлень, Київ не вдається до аварійних відключень світла.

Про те, що споживання електроенергії в Україні дещо скоротилося порівняно з початком тижня, повідомляла вранці компанія «Укренерго». Повідомлялося, що генеруючих потужностей в системі достатньо, щоб покрити близько 80% від потреби споживачів.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 13 ракетних і 15 дронових атак Росії по її об’єктах.