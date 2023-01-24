Виробництво електроенергії «незначно збільшилось», але дефіцит залишається – «Укренерго»

Споживання електроенергії в Україні залишається на рівні попередньої доби, повідомила компанія «Укренерго» вранці 24 січня.

«Виробництво електроенергії незначно збільшилось. Дефіцит потужності залишається суттєвий. Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій», – йдеться в повідомленні.

Оператор довів до обленерго ліміти споживання, які діятимуть протягом доби. Їх перевищення призведе до аварійних відключень.

Водночас «Укренерго» звітує про відновлення лінії 300 кіловат, що збільшило надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни. Відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів енергетики триває.

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За даними компанії, українська енергетична система наразі пережила 12 ракетних атак Росії та 14 ударів безпілотників. Також загальна потужність Запорізької АЕС, а також теплових, вітрових, сонячних та гідроелектростанцій, які наразі недоступні через російську окупацію, складає 10 гігават.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, 10 жовтня. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України. Через це є частина областей, де відключення світла є мінімальними, є такі де відключення відбуваються за графіком, але є й такі, де до регулярних додаються ще й аварійні відключення.