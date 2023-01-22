Енергетики розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

У столиці дефіцит в енергосистемі ще залишається значним, повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко в фейсбуці.

«Сьогодні (22 січня, – ред.) мали дещо більші ліміти і Київ був у графіках», – написав Коваленко.

За його словами в понеділок, 23 січня, в Києві діятимуть обмеження 948 МВт вдень та 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години, тобто столиця залишиться у стабілізаційних графіках вимкнення світла.

За даними «Укренерго», споживання електроенергії знижується через теплу погоду, проте дефіцит потужності в енергосистемі зберігається.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, 10 жовтня. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України. Через це є частина областей, де відключення світла є мінімальними, є такі де відключення відбуваються за графіком, але є й такі, де до регулярних додаються ще й аварійні відключення.