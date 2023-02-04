Одеса і частина Одеського району знеструмлені через аварію – ДТЕК

Одеса і частина Одеського району залишилися без світла через аварію, повідомили в компанії ДТЕК.

«Зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК «Укренерго». У зв’язку з цим Одеса і частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

У ДТЕК уточнили, що фахівці «Укренерго» усувають аварію, електропостачання буде відновлене відразу після завершення робіт.

Після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області продовжують діяти екстрені відключення світла.

В «Укренерго» заявляли, що на Одещині після згаданого ракетного обстрілу ситуація зі світлом була найскладнішою.