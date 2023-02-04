Енергетики перерахували регіони, в яких у неділю пів дня не вимикатимуть світло

У неділю, 5 лютого, в певних регіонах України з ранку та до четвертої години вечора не вимикатимуть світло, повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Завтра Київ, Київщина та Дніпропетровщина в першу половину дня будуть без обмежень електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ліміти споживання будуть застосовані лише з 16:00 по 20:00 в наступних регіонах:

Києві (1233 МВт)

Київській області (882 МВт)

Дніпропетровській області (1494 МВт).

На Одещині аварія на одному з енергетичних об’єктів спричинила значні ушкодження, зазначив голова місцевої ОВА Максим Марченко в телеграмі 4 лютого.

«На одному з енергетичних об’єктів НЕК «Укренерго» виникла серйозна аварія, яка спричинила пожежу. Через це практично повністю був знеструмлений Одеській район та місто Одеса. Станом на зараз світла немає майже у 500 тисяч абонентів», – сказав Марченко.

Він пояснив, що в області були прийняті екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми. Марченко також провів розмову з прем’єр-міністром України та керівництвом Офісу президента.

Згодом критичну інфраструктуру Одеси вдалось під’єднати до електропостачання після масштабної аварії на одній із високовольтних підстанцій області, йдеться в повідомленні голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.