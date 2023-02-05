280 тисяч одеситів залишаються без електрики – Шмигаль

В Одесі близько 280 тисяч жителів міста залишаються без світла, 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі вдалося відновити постачання електроенергії, повідомив у телеграмі 5 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«У місті все ще до 40% споживачів (280 тисяч) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення. Але за вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі. Фактично 90% котелень централізованого постачання вже запущені, триває робота з підключення до генераторів локальних котелень. Цілодобово тривають ремонти на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія», – вказав Шмигаль.

Він додав, що до Одеси прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів. Місто вже отримало 25 генераторів, ще близько 50 в дорозі. В Одеському районі розгорнуто 337 «пунктів незламності», 295 із них розташовані безпосередньо в Одесі.

На Одещині аварія на одному з енергетичних об’єктів спричинила значні ушкодження, зазначив голова місцевої ОВА Максим Марченко в телеграмі 4 лютого.

«На одному з енергетичних об’єктів НЕК «Укренерго» виникла серйозна аварія, яка спричинила пожежу. Через це практично повністю був знеструмлений Одеській район та місто Одеса. Станом на зараз світла немає майже у 500 тисяч абонентів», – сказав Марченко.

Він пояснив, що в області були прийняті екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми. Марченко також провів розмову з прем’єр-міністром України та керівництвом Офісу президента.