Міненерго: ситуація з електропостачанням «продовжує поліпшуватися»

Ситуація з електропостачанням 4 лютого продовжує поліпшуватися, повідомили в Міністерстві енергетики України.

«Так, через зниження попиту на електричну енергію у вихідний день, а також увімкнення після ремонтів блоків теплової генерації очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме до 12 % від потреби», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві уточнили, що у зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями спостерігається в Донецькій, Херсонській і Харківській областях.

«Через дефіцит генеруючої потужності й мережеві обмеження найбільша частка відключених споживачів – у Волинській, Одеській і Чернівецькій областях. Обмеження споживання електроенергії здійснюється НЕК «Укренерго» шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють упродовж доби», – заявили в Міненерго.

Напередодні в «Укренерго» повідомляли про суттєвий дефіцит в енергосистемі України.

В «Укренерго» нагадали, що внаслідок російських ракетних і дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) і високовольтна мережа, у результаті виробництво електроенергії на електростанціях, які працюють, не може повністю покрити споживання.