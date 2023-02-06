В Одесу прибуло понад 80 генераторів, можливі додаткові поставки – уряд

В Одесу прибуло 82 дизель-генератори, розглядається питання додаткових поставок, заявили в уряді за підсумки засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Минулого тижня сталася масштабна технологічна аварія на одній із підстанцій, яка забезпечувала електрикою пів мільйона людей в Одеському районі. Ми оперативно оформили необхідні доручення для розв’язання проблеми. Вдалося повністю заживити критичну інфраструктуру та частково повернути світло людям. Зараз маємо зробити наступні кроки, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомили в Міненерго, за минулу ніч вдалося збільшити тривалість подачі світла людям, однак через початок робочого тижня збільшилося споживання. Енергетики цілодобово ведуть ремонтні роботи на підстанції, яка зазнала аварії.

За даними Одеської ОВА, усі котельні централізованого опалення заживлені та забезпечують теплом 90% мешканців. Решта 10% – це локальні котельні, які працюють від подачі електроенергії. В ОВА наголосили, що будинків, де цілодобово відсутнє теплопостачання, немає. Об’єкти водопостачання також функціонують, зокрема за допомогою генераторів. Також в Одеському районі працює 342 «Пункти незламності», зокрема 300 – в Одесі.

Денис Шмигаль доручив завезти додаткові генератори на Одещину до подальшої стабілізації ситуації з електроенергією. Також уряд на найближчому засіданні опрацює питання виділення коштів для Одеської ОВА на закупівлю запасів пального для генераторів.

Днями на Одещині сталася аварія на одному з енергетичних об’єктів, що спричинила значні ушкодження. Практично повністю був знеструмлений Одеській район та місто Одеса. В області застосували екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми.

В «Укренерго» очікують, що ситуація з енергопостачанням в Одесі та Одеському районі покращиться наприкінці тижня.