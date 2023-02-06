«Генерація зросла, але зростає і споживання» – гендиректор Yasno про ситуацію з електропостачанням

Генерація електричної енергії в Україні зросла, але похолодання робить неможливим уникнення відключень, заявляє генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

«За прогнозами тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться. Цілком імовірно, що колегам доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Хоча генерація зросла, але та через морози зростає і споживання. Також мережеві обмеження НЕК («Укренерго») не дають можливості системі працювати повноцінно», – написав Коваленко.

За його даними, на вівторок, 7 лютого, встановлені «Укренерго» обмеження становлять для Києва 1147 МВт на день та 768 МВт вночі, для Дніпра – 1707 МВт на день та 1652 МВт на ніч.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 13 ракетних і 15 дронових атак Росії по її об’єктах.